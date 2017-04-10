Два индонезийца получат по 100 ударов розгами за однополый секс

Двое мужчин из Индонезии предстанут перед судом в провинции Ачех. Мужчин обвиняют в занятии однополым сексом. Если обвинение подтвердится, каждый из них получит по 100 ударов розгами, передаёт Reuters.

За подсудимых уже вступилась международная правовая организация Human Rights Watch и призвала власти Индонезии освободить мужчин.

Ачех является единственной провинцией в мусульманской Индонезии, которая криминализирует однополые отношения и использует шариат в качестве своего юридического кодекса. Закон, предписывающий плети за однополые сношения, был принят в провинции в 2014 году. Его можно заменить на 100 месяцев в тюрьме (более 8 лет) или штрафом в 1000 граммов золота.

По данным издания, власти провинции в прошлом году избили 339 человек по целому ряду преступлений.