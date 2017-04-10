Эксперты нашли 70 страниц плагиата в кандидатской диссертации Яценюка

Доктор философских наук, профессор Татьяна Пархоменко обнаружила 70 страниц плагиата в диссертации бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, сообщают местные СМИ.

По её словам, купить текст кандидатской диссертации Яценюка можно в Сети за небольшую сумму. Как отмечается, украинский экс-премьер защитил диссертацию в июне 2004 года по теме "Организация системы банковского надзора и регулирования" в стране.

Как считает эксперт, вступление и выводы есть в общем доступе. После ознакомления с полным текстом специалисты пришли к выводу, что 39 страниц скопированы полностью, максимум за исключением одного — двух предложений. Остальные же содержат тексты без ссылок на их настоящих авторов. Всего плагиат замечен на 70 страницах.