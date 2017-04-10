Украинские войска обстреляли детский сад в Докучаевске

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки несколько десятков раз открывали огонь по территории ДНР. При этом при обстреле Докучаевска огонь был открыт и по зданию местного детского сада. В результате попадания зажигательного боеприпаса, предположительно, из стрелкового оружия в здании дошкольного учреждения произошёл пожар, сообщил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.

— Детей, которые были в это время в детском саду, эвакуировали. Возгорание удалось вовремя потушить, — пояснил журналистам Басурин.

Замкомандующего также отметил, что в результате произошедшего жертв и пострадавших нет.