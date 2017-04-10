Глава Комитета ГД по связи: "Сеть по паспортам" сделает РФ страной третьего мира

Председатель профильного комитета Госдумы пояснил, что регистрация в Интернете по документам труднореализуема технически.

Реализация идеи депутата ГД Виталия Милонова о том, что при регистрации в Интернете нужно будет предъявлять паспорт, приведёт к тому, что Россия станет страной третьего мира с точки зрения прав человека и регулирования в Сети, заявил председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

— Сегодня Россия является во многом примером по защите прав пользователей, наш опыт внимательно изучают в передовых странах и находят его вполне успешным. Реализация же инициативы депутата Милонова отбросит нас в число стран третьего мира в части регулирования Интернета и защиты прав граждан, — сказал Левин.

Он подчеркнул, что сама по себе инициатива малореализуема с технической точки зрения, а также потребовала бы значительных расходов. Парламентарий напомнил, что в России и так достаточно ограничений, помогающих защитить детей от сведений, которые могут принести им вред. По мысли Милонова, в соцсетях можно регистрироваться только по достижении 14-летнего возраста.

— Надо не плодить новые законы, а повышать эффективность исполнения уже действующих. Стоит напомнить, что доступ в Сеть на сегодняшний день и так осуществляется с использованием данных гражданина, — заключил Левин.