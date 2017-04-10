Деньгин: Идентификация в Сети рано или поздно будет ещё сложнее, чем по паспорту

По мнению члена Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, дополнительных инициатив вроде той, что предлагает Виталий Милонов, не нужно — общество придёт к этому само.

Для идентификации пользователей в Интернете рано или поздно потребуются более надёжные способы подтверждения личности, чем проверка паспорта, заявил Лайфу член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин. Он прокомментировал инициативу депутата ГД Виталия Милонова, предполагающую регистрацию в Интернете по паспорту.

— Без наших инициатив Интернет придёт к идентификации любыми путями, она будет более сложной, более направленной к личности человека, — сказал Деньгин.

Он напомнил, что уже сейчас существуют технологии, позволяющие опознать человека по сетчатке глаза, а также добавил, что для въезда в некоторые страны требуются отпечатки пальцев.

— Паспорт не является документом, который подтверждает личность человека. Там можно внести другой паспорт. Мы сейчас говорим, что идёт сетчатка глаза, отпечатки пальцев снимаются и так далее. Мы к этому придём всё равно рано или поздно, мы сдаём отпечатки, когда хотим поехать в Европу, или Америку, или кто-то хочет приехать в Россию

При этом, по мнению парламентария, выступать с инициативами подобных ограничений сейчас не стоит.

— Либо нужно объяснять, что это никому не вредит — нужны специальные курсы, образование, а инициатива — мы задавим всех, это может привести к неприятным последствиям, — заключил депутат.