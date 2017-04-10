МИД призвал российских туристов остерегаться мест скопления людей в Египте

МИД РФ рекомендует туристам, находящимся в Египте, избегать мест массового скопления людей.

— МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность, — сообщается на официальном портале ведомства.

В Министерстве иностранных дел назвали теракты 9 апреля в Египте циничными преступлениями, которые совершили в разгар христианского праздника.

— Их цель очевидна — запугать мирных граждан, вселить в их сердца чувство страха и неуверенности, посеять межконфессиональную и межрелигиозную рознь, — заявляет МИД.

Напомним, что 9 апреля в египетских городах Танте и Александрии прогремели взрывы. Теракты произошли во время церковной службы. Власти Египта объявили трёхдневный траур.