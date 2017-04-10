Отель в Германии отказался заселять Дональда Трампа и его советников

Представители Белого дома пытались забронировать номер для делегации на саммит G20 в Гамбурге, однако получили отказ.

Гамбургский отель класса люкс Vier Jahreszeiten отказался заселять у себя американскую делегацию во главе с президентом США Дональдом Трампом на время проведения саммита "большой двадцатки" 7 и 8 июля. Об этом написала немецкая газета Hamburger Abendblatt со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что руководство отеля никак не аргументировало отказ и не комментирует эту тему. В итоге руководство Белого дома, предположительно, разместится вообще в другом городе — в Берлине, в отеле Adlon. Официальной заявки от представителей США столичный отель ещё не получал.

Как отметил портал журнала Spiegel Online всего на встрече стран G20 планируется присутствие девяти тысяч человек. Большая часть из которых уже забронировала себе места в отелях. На встречу планируется прилёт и российских представителей во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.