Китаец украл у девушки телефон и побежал прочь прямо в отделение полиции

Настоящий курьёз произошёл в китайском городе Шэньчжэнь. Злоумышленник попытался ограбить девушку — выхватил у неё смартфон и стал убегать. Девушка побежала следом, но поскользнулась и упала, пишет Shanghaiist.

Возможно, правонарушителю удалось бы улизнуть, но по случайности он забежал прямо во двор... китайской полиции. Подоспевшая девушка стала кричать полицейскому о том, что человек украл у неё телефон. А потом сама отобрала у него мобильный. Преступника задержали. Как сообщает полицейский, горе-вор не очень хорошо знал данный район.