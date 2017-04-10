Инспектор ПДН посоветовала матери сдать дочь в психушку из-за игры "Синий кит"

14-летняя школьница из Воркуты попыталась покончить с собой, выполняя последнее задание в "группах смерти".

Как рассказала в беседе с Лайфом тётя 14-летней Ани, изменения в поведении девочки родные стали замечать ещё в январе. Ребёнок стал нелюдимым, замкнутым, стал чаще уходить из дома. А вскоре Аня, которую в школе учителя хвалили за красивые рисунки, начала оставлять на своих запястьях кровавые царапины в форме китов.

— Мы уже тогда подозревали неладное, но уверенности не было, что она состоит в каких-то группах, — говорит Светлана Микушина.

Обеспокоенные родители обратились к школьному психологу и в отдел по делам несовершеннолетних. Беседы со специалистами стали регулярными наряду со звонками в полицию.

О странном поведении Ани и "группах смерти" знали все — инспектор ПДН, школа, органы опеки. Однако уберечь ребенка от беды так и не получилось. Под подушкой у девочки обнаружили пустой пузырёк от лекарства, которое ранее ей прописал психиатр. Девочка разом выпила 49 таблеток сильнодействующего препарата и оставила предсмертную записку, в которой говорилось: "Прошу никого не винить. Мама, пожалуйста, не плачь. Представь, что я уехала в другой город. Мама, прости…".

Как выяснилось, Аня выполняла последнее задание игры "Синий кит": удалить страницу в соцсети, выкинуть телефон и покончить с собой.

Девочку чудом удалось спасти. Она провела в коме неделю и совсем недавно пришла в сознание.

Примечательно, что всего за пару часов до попытки суицида школьницы её мать в слезах позвонила инспектору по делам несовершеннолетних и попросила о срочной помощи. Ответ представительницы правоохранительных органов просто обескураживает: "Да она, наверное, просто вас пугает!"

Мама Ани: Она не хочет жить, она вообще ничего не хочет...

Инспектор ПНД: А чего она хочет?

Мама: Она хочет умереть.

Инспектор: Ну, тогда звоните в психбольницу, пусть её осмотрят, если будут основания, если выявят, что она психически неуравновешенная, то положат в больницу... Что она у вас делает? Петлю на шею вешает? Мы ничего в полиции не сделаем.

Мама: Ну, вот с этим "Синим китом" у неё страница новая.

Инспектор: Да она пугает вас всех.

Когда родители восстановили сим-карту и страничку школьницы, стало ясно, что догадки мамы были верными. В Сети они также нашли других друзей Ани, которые состояли в "группах смерти" и готовились к последнему заданию. Всю информацию о готовящихся суицидах родные Ани уже передали в правоохранительные органы.

— По факту инцидента с 14-летней девочкой следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми проводится доследственная проверка, — сообщили Лайфу в пресс-службе СУ СКР по Республике Коми. — В ходе проверки тщательно изучаются причины и обстоятельства произошедшего, а также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.