Интернет-омбудсмен счёл идею "соцсетей по паспорту" плодом больного воображения

С инициативой регистрировать в социальных сетях только тех, кому уже есть 14, и тех, кто предъявит паспорт, выступил ранее депутат ГД Виталий Милонов.

Идея регистрировать в соцсетях по паспортам бессмысленна и нереалистична, заявил в беседе с Лайфом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

— Абсолютно бессмысленная и нереалистичная вещь, закон функционировать не будет никогда, — сказал интернет-омбудсмен.

Мариничев заметил, что использование детьми социальных сетей и Интернета — зона ответственности прежде всего их родителей, и вопрос воспитания.

— У детей большая часть общения в офлайне — там, где они бывают. Остальные приложения, использование соцсетей и мессенджеров вторичны. Это больное воображение может такое придумать только, — пояснил он.

По словам интернет-омбудсмена, такие ограничения привели бы в итоге к потере контроля над происходящим в Сети.

— Вы не сможете контролировать все сервисы. То, что вы сейчас наиболее успешные соцсети прижмёте к ногтю, ни о чём не говорит. Всё раздробится на децентрализованные системы, которые вообще никем не контролируются, никому нельзя будет что-то запретить, даже заблокировать их не сможете, — заключил Дмитрий Мариничев.

Идею Милонова не поддержали в профильном комитете ГД. По мнению председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, такие ограничения сделают из России страну третьего мира.