СМИ: Мэр Полтавы обратился к полиции после захвата горсовета

Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что планирует сообщить в полицию о блокировании Полтавского горсовета, при этом внеочередную сессию он не планирует созывать, сообщают местные СМИ.

— Официально обращаюсь по этому поводу в полицию и прокуратуру области, в СБУ, к председателю Полтавской ОГА — помогите городскому голове восстановить работу городских властей, — заявил Мамай.

Он отметил, что произошёл захват административного здания. Мамай подчеркнул, что это сделали 30 человек, среди которых есть и те, кому только исполнилось 18 лет.

Как сообщается, работники Полтавского горсовета, которые не попали в блокированное здание, отправились на субботник. Они занялись покраской Супруновского путепровода.