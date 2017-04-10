Навального выпустили из спецприёмника после отбывания 15 суток ареста

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Навального выпустили из спецприёмника после отбывания 15 суток ареста

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

По окончании срока административного ареста за неповиновение требованиям полиции во время несанкционированного митинга сегодня, 10 апреля, из ОВД "Коньково" был отпущен оппозиционер Алексей Навальный.

— Алексея выпустили из ОВД "Коньково", — заявил журналистам глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Напомним, Алексей Навальный был задержан за сопротивление полиции при задержании 26 марта в центре Москвы. В отношении него были составлены протоколы об административных нарушениях, за которые суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста и штраф на сумму в 20 тысяч рублей.

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