Навального выпустили из спецприёмника после отбывания 15 суток ареста

По окончании срока административного ареста за неповиновение требованиям полиции во время несанкционированного митинга сегодня, 10 апреля, из ОВД "Коньково" был отпущен оппозиционер Алексей Навальный.

— Алексея выпустили из ОВД "Коньково", — заявил журналистам глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Напомним, Алексей Навальный был задержан за сопротивление полиции при задержании 26 марта в центре Москвы. В отношении него были составлены протоколы об административных нарушениях, за которые суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста и штраф на сумму в 20 тысяч рублей.