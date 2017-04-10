Мемориал "Звезда Героя" установили на доме, в котором жил Гиви

Жители Иловайска и сослуживцы героя ДНР, командира батальона "Сомали" Михаила Гиви Толстых, торжественно открыли мемориал "Звезда Героя" на доме, где он жил.

— Я ему очень благодарен за всё, чему он нас научил, а научил он нас многому. Он каждого человека знал в батальоне. Я очень горжусь, что он был моим командиром, — сказал Лайфу боец ОШБ "Сомали" с позывным Гром.

— Я хочу, чтобы смерть моего сына не зря прошла, чтобы наша республика процветала, чтобы люди в ней жили и радовались, — сообщила Лайфу мать Гиви Нина Толстых.