Метрополитен Петербурга подготовит альбом памяти жертв теракта

Жители города несут записки к станции "Технологический институт": их оформят в альбом и будут хранить в музее метрополитена.

Петербургский метрополитен готовит альбом памяти жертв теракта 3 апреля, сообщила Лайфу пресс-секретарь городской подземки Юлия Шавель.

— Соберём всё, что выложено на станции "Технологический институт", сделаем альбом памяти. Будут храниться в музее метрополитена. Постараемся к сорока дням сделать, — уточнила пресс-секретарь.

Альбом будет создан из записок, которые петербуржцы и гости города несут к импровизированному мемориалу у метро.

Взрыв произошёл днём 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Произошедшее квалифицировали как теракт. Погибло 13 человек и сам террорист.