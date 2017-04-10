Басурин: ВСУ 43 раза за сутки нарушили режим прекращение огня, один военный убит

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Басурин: ВСУ 43 раза за сутки нарушили режим прекращение огня, один военный убит

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Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

ВСУ нарушили режим прекращения огня 43 раза за сутки. Об этом сообщил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

— Территорию республики обстреливали из танков, миномётов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП и БТР, зенитных установок, гранатомётов и стрелкового оружия, — уточнил замкомандующего.

Наиболее интенсивным обстрелам подверглись населённые пункты: Докучаевск, Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Доломитное, северные и западные окраины Донецка.

Кроме того, Басурин заявил о ЧП на позициях ВСУ, которые привели к не боевым потерям.

— В результате взрыва гранаты из-за неосторожного обращения получили ранения двое военнослужащих 1-го взвода 3-го батальона 25-й парашютно-десантной бригады, — пояснил Басурин.

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