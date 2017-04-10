МЧС ДНР: Выброс бензола на заводе в Авдеевке приведёт к масштабной катастрофе

Министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий рассказал о том, что выброс бензола на Авдеевском коксохимическом заводе приведёт к масштабной катастрофе.

По его словам, площадь зоны возможного химического заражения составит 1,2 тысячи квадратных километров. Заражённое опасным химическим веществом облако может распространиться на глубину 20 км от места нахождения объекта.

— Последствия аварии, связанной с разрушением, с серной кислотой, будут не такими масштабными, как при выбросе бензола, но тоже значительными. Глубина зоны распространения заражённого облака составит 15 км с площадью заражения около 700 квадратных метров, — сказал Кострубицкий.

Известно, что рядом с коксохимическим заводом в Авдеевке проживает 41 тысяча человек. Предприятие расположено в непосредственной близости к так называемой авдеевской промзоне. При этом территория, расположенная в треугольнике ДАП — Ясиноватая — Авдеевка, на сегодня является одной из самых горячих точек в ДНР.