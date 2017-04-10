Камеры сняли пропавшую Наталью Жукову за несколько минут до убийства

Убийцу молодой девушки вычислили, проверив исходящие звонки на её мобильном телефоне.

Наталья Жукова и молодой человек, с которым она приехала в отель, попали на камеры видеонаблюдения.

Видео прислал в редакцию гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

На записи видно, как пара приезжает в отель, идёт в номер, а через пару часов мужчина провожает девушку до такси и возвращается в номер.

После стало известно, что именно таксист, который подвозил пару к отелю, убил Наталью Жукову и оставил тело в лесополосе на северо-западе Москвы.

Напомним, что убийцу молодой москвички нашли благодаря биллингу погибшей.