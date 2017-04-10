ФСБ и Росгвардия задержали на Ямале 20 человек по подозрению в экстремизме

Сотрудники ОМОНа "Север" отдела Росгвардии совместно с оперативниками ФСБ и МВД провели массовые задержания лиц в Ямало-Ненецком автономном округе, которые могут быть причастны к экстремизму.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, спецоперация проводилась в Ноябрьске. 20 человек были задержаны по подозрению в содействии экстремистской деятельности. У них была изъята религиозная литература радикального толка, а также электронные носители информации.

Отметим, также в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны ещё 17 человек за нарушение российского миграционного законодательства России.

В настоящее время продолжаются проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.