Соколов доложил Путину о строительстве Крымского моста с опережением графика

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Соколов доложил Путину о строительстве Крымского моста с опережением графика

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Фото: kremlin.ru

Строительство Крымского моста идёт с опережением графика, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

— По Керченскому транспортному переходу, Крымскому мосту уже пройден экватор, забито более половины свай. Здесь работы идут в графике, даже с некоторым опережением, — приводит слова Соколова пресс-служба Кремля.

Максим Соколов напомнил, что Крымский мост — это стратегический объект и на нём сконцентрированы все усилия. Кроме того, по его словам, в ведомстве уделяют внимание строительству трассы "Таврида", которая свяжет Керчь с Симферополем и Севастополем.

Соколов отметил, что Минтранс приложит все усилия для синхронизации работ по мосту и трассе, чтобы сдать объекты в одинаковые сроки.

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