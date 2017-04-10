Владимир Путин наградил орденами Дружбы участников приватизации "Роснефти"

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин распорядился наградить руководителей Катарского суверенного фонда, Glencore и Intesa, которые принимали участие в сделке по приватизации пакета акций "Роснефти", российскими государственными наградами.

Напомним, "Роснефтегаз" и консорциум Qatar Investment Authority с Glencore подписали соглашение по продаже 19,5% акций компании за 692 миллиарда рублей. Российский бюджет получил от приватизации 710,8 миллиарда рублей, в том числе 18 миллиардов рублей за счёт дополнительных дивидендов.