Глава ДНР предложил жителям Украины обсудить будущее их страны после Порошенко

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко анонсировал прямую линию с жителями Украины и предложим им обсудить во время неё будущее страны после окончания президентства Петра Порошенко. Информация об этом появилась на официальном сайте Александра Захарченко.

— Всем людям — и в Донбассе, и на Украине, и в мире — становится очевидно, что конец незаконного киевского режима близок. И уже сейчас надо начинать думать о том, как мы все будем жить на тех пространствах, которые раньше занимала страна под названием Украина. Страна, которой в том прежнем виде уже не существует. Будем мы воевать друг с другом на радость нашим общим вечным противникам или сотрудничать? — говорится на сайте главы ДНР.

Кроме того, в сообщении сказано, что прямая линия будет транслироваться в прямом эфире, в том числе и на официальном сайте главы ДНР. А вопросы можно будет задавать даже без регистрации места жительства.