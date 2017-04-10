NYT: Власть Порошенко ослабнет после отставки Гонтаревой

Как предположили американские журналисты, президенту Украины будет сложно найти нового главу Национального банка.

В издании The New York Times предположили, что отставка главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой может стать причиной ослабления власти Петра Порошенко.

— Похоже, Порошенко не будет защищать Гонтареву — своего бывшего бизнес-партнёра — от вытеснения с должности, и это может усложнить для него задачу найти замену, — отмечают в издании.

Депутат от "Народного фронта" Александр Кирш уверен, что Порошенко будет сложно кого-то найти на эту должность. Он отметил, что у президента Украины сейчас довольно низкие рейтинги. Что касается выборов, назначенных на Украине на 2019 год, то Порошенко будет сложно завоевать благосклонность избирателей, подчеркнул Кирш.