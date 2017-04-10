В Харькове радикалы атаковали кордон возле российской "дочки" Сбербанка

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В Харькове радикалы атаковали кордон возле российской "дочки" Сбербанка

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В Харькове недалеко от отделения Сбербанка радикалы атаковали кордон со стороны площади Поэзии. Об этом сообщают местные СМИ.

Нацгвардейцы не пускали часть участников акции, из-за чего и началась толкотня. Протестующие стали швыряться камнями и бутылками. Очевидцы передают, что кто-то бросил кирпич в окно банка. В итоге примерно 20 радикалам удалось прорваться.

Ранее у отделения Сбербанка в Харькове произошла потасовка между радикалами и сотрудниками правоохранительных органов. Несколько человек пострадало.

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