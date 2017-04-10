После стрельбы в Домодедово разыскивают три автомобиля

В Москве разыскивают автомобили, на которых скрылись подозреваемые в расстреле троих человек в Домодедовском районе. После стрельбы на заправке в розыск объявлены автомобили "Шкода Октавиа", микроавтобус "Мерседес" и "Лада-Калина".

Как стало известно Лайфу, стрельбу возле АЗС устроили нелегальные перевозчики, которые незадолго до этого требовали у законных перевозчиков покинуть их территорию и вообще оставить данный род деятельности.

Ранее Лайф сообщал, что нелегалы приехали на "Газели" к заправке и начали стрельбу. В результате произошедшего есть погибшие и раненые.