"Аэрофлот" признан лучшей авиакомпанией Европы

Пользователи крупнейшего в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor назвали "Аэрофлот" самой лучшей авиакомпанией Европы. "Аэрофлот" стал лауреатом премии TripAdvisor Travellers’ Choice Award в номинациях "Лучшая авиакомпания Европы", "Лучший бизнес-класс" и "Лучшая авиакомпания России".

— Высокое признание "Аэрофлота" по версии премии TripAdvisor Travellers’ Choice Award имеет для нас особую ценность, поскольку в роли судей выступают пассажиры — самое авторитетное жюри, — заявил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев. — TripAdvisor представляет собой самую масштабную платформу для сбора отзывов среди путешественников в мире. Мы искренне благодарим наших пассажиров за лояльность. Признание "Аэрофлота" лучшей авиакомпанией Европы, а нашего бизнес-класса — лучшим в мире свидетельствует об актуальности неизменных приоритетов "Аэрофлота" — премиального сервиса, самого молодого флота и широкого внедрения инноваций.

Сервис по планированию и бронированию путешествий TripAdvisor запустил платформу по сбору отзывов об авиакомпаниях в 2016 году. Награды же в этой категории присуждаются впервые. На платформе TripAdvisor пассажиры оценивают перевозчиков по восьми критериям: регистрация и посадка, уровень обслуживания, чистота салона, питание и напитки, развлечения на борту, комфорт кресел, доступность тарифов.