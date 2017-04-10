В США воры случайно загрузили свои "преступные" селфи на iCloud пострадавшей

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В США воры случайно загрузили свои "преступные" селфи на iCloud пострадавшей

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Фото: Facebook

Фитнес-тренер из Далласа, США, Бьянка Даби выложила на своём "фейсбуке" пост с фотографиями подростков, недавно укравших её айфон. Не очень умные воры начали фотографироваться на телефон женщины, после чего снимки попали в облачное хранилище "Айклауд", передаёт Daily Mail.

<p>Бьянка Даби. Фото: Facebook</p>

— Эти воришки снимают фото и видео на украденный телефон. Снимки попали в "Айклауд". Мне особенно нравится вот эта с деньгами. Уверена, они их не заработали, — писала Бьянка в своём посте в "Фейсбуке".

<p>Фото: Facebook</p>

Девушка добавила также, что дети обворовывают людей, выдавая себя за сборщиков пожертвований на школьный футбольный клуб. Теперь женщина обратилась в полицию и надеется вернуть свой телефон.

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