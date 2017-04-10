Экс-соратник Тесака рассказал, как руководил Misanthropic division в России

Воюющий в рядах украинской Нацгвардии Роман Железнов в течение долгого времени был куратором российских филиалов праворадикальной группировки и лично давал одобрение на некоторые акции.

Ростовская ячейка экстремистов из Misanthropic division не раз за последние месяцы успела засветиться в новостных лентах. Так, 10 декабря 2016 года в самом центре Ростова-на-Дону националисты избили журналиста "Кавказского узла". Как позднее заявили в интервью сами нападавшие, Владислав Рязанцев спровоцировал их ярым коммунизмом, который он, по их словам, активно пропагандировал.

В начале апреля правоохранители задержали пятерых участников Misanthropic division вместе с их лидером Русланом Павлюком. По версии правоохранителей, задержанные активисты с подачи координаторов из Нацгвардии Украины и Романа Железнова планировали в майские праздники устроить акции, направленные на повреждение правительственных и административных зданий в Ростове-на-Дону.

Как рассказал сам Железнов, он был назначен куратором Misanthropic division по всей России, но спустя какое-то время перепоручил свои обязанности третьим лицам, решая только особо важные вопросы по предстоящим акциям.

— Каждый новоприбывший мог предложить собственный сценарий, каждый хотел себя проявить и, получив одобрение, мог реализовать свой план, — рассказал Железнов. — Три-четыре недели назад ростовский филиал перестал выходить на связь, а потом ребята рассказали, что их вскрыли и задержали. Это уже второе задержание.

Железнов подтвердил, что избиение журналиста было его идеей, которую экстремисты реализовали по поручению националиста.

Ранее Лайф сообщал, что спецслужбы задержали главу ростовской ячейки Misanthropic division Руслана Павлюка.

Сам Роман Железнов между тем объявлен в международный розыск за наёмничество на юго-востоке Украины в составе украинского националистического вооружённого формирования "Азов".

По версии следствия, 9 июля 2014 года Железнов прибыл на территорию Украины, где встретился с командирами националистического батальона, добровольно вступил в его ряды и дал согласие на участие в вооружённом конфликте на территории Донбасса за материальное вознаграждение.