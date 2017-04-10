Украина заняла первое место в рейтинге самых коррумпированных стран

Согласно исследованию аудиторской компании Ernst & Young о коррупции в сфере бизнеса среди 41 страны мира первое место заняла Украина. Отчёт об исследовании и рейтинг коррумпированности стран был размещён на официальном сайте компании.

На протяжении нескольких месяцев исследователи проводили интервьюирование представителей бизнеса в разных странах. В общей сложности были опрошены свыше четырёх тысяч бизнесменов. На основе их ответов строился рейтинг коррумпированности. Так, 88 процентов респондентов высказались, что проблема коррупции сильнее всего ощущается на Украине. Отметим, что ещё два года назад, согласно аналогичному исследованию, Украина занимала седьмую строчку рейтинга.

Второе и третье места рейтинга заняли Кипр и Греция соответственно с показателями 82 и 81 процентов. За ними расположились Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет. Россия же расположилась на 16-м месте. А самый низкий показатель оказался у Финляндии, Норвегии и Дании.

Кроме того, в ходе исследования было проведено изучение терпимости к такому явлению, как коррупция, в различных возрастных группах. Согласно результатам, терпимее всего к взяточничеству и другим коррупционным преступлениям относится молодое поколение бизнесменов, родившихся после 1981 года. 73% опрошенных из этой группы заявили, что готовы прикрыть глаза на коррупцию, если это поможет продвижению их бизнеса. С ними согласны лишь 49% из числа опрошенных бизнесменов более старшего возраста.