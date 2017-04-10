Смертельное фото. В Индии кобра укусила туриста во время съёмки

Трагический случай произошёл в городе Джохпур на северо-западе Индии. Турист, приехавший посмотреть на шоу заклинателя змей, согласился позировать с опасным зверем для снимка. На видео, снятым одним из очевидцев, отчётливо видно, что змея, судя по всему, чего-то испугавшись, кусает мужчину в щёку. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина поначалу не чувствует укуса и продолжает позировать. Через несколько мгновений он понимает, что что-то идёт не так и просит заклинателя проверить, не укусили ли его. Но тот игнорирует мужчину и продолжает представление. Через несколько минут мужчина падает в обморок и умирает спустя ещё час, не приходя в сознание.