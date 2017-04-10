У дочери экс-главы Удмуртии нашли 11 квартир и 4 коттеджа

СКР выяснил, что по документам на старшую дочь арестованного главы Удмуртии Александра Соловьёва Евгению Сирик оформлены десять жилых и нежилых помещений в Ижевске.
Причём женщина скупала квартиры по несколько штук в одном доме: так у неё сразу шесть квартир на улице Дружбы, а также несколько на улице 30-летия Победы и на улице Металлистов.
Помимо 11 квартир у Евгении Сирик есть два шикарных дома вне черты города. В 2016-м она купила и землю площадью 3400 квадратов, на которой эти дома стоят. Видимо, для дальнейшей застройки.
Загородная недвижимость расположена в закрытом посёлке Удмуртии Зелёный Камень, а также в деревне Макарово и в садоводческих товариществах "Прикамье-2" и "Кама". В Макарове у неё милый дачный домик с беседкой. А в Зелёном Камне есть даже собственный лес — участок земли, на котором он растёт.
Совокупная стоимость здешних земель и домов — около 15 миллионов.
Часть бизнес-активов Сирик концентрируется на 7-м километре Якшур-Бодьинского тракта. Это коммерческая недвижимость: здание кафе и земля. На первом этаже располагается винно-водочный магазин "Бахус+", а по соседству — заведение под названием "Фортуна".
У старшей дочери главы Удмуртии нашлась квартира и в Москве. Девушка купила жильё на Ленинском проспекте, 30. Это один из полукруглых домов-близнецов в стиле сталинского ампира, образующих архитектурный ансамбль площади Гагарина.
Если сложить площади квартир, домов и земельных участков Евгении Сирик, то получится два гектара. Это почти три футбольных поля. А общая стоимость — примерно 70 миллионов рублей.
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