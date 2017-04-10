У дочери экс-главы Удмуртии нашли 11 квартир и 4 коттеджа

Если сложить площади всей недвижимости стоимостью 70 миллионов рублей, то получится три футбольных поля.

СКР выяснил, что по документам на старшую дочь арестованного главы Удмуртии Александра Соловьёва Евгению Сирик оформлены десять жилых и нежилых помещений в Ижевске.

Причём женщина скупала квартиры по несколько штук в одном доме: так у неё сразу шесть квартир на улице Дружбы, а также несколько на улице 30-летия Победы и на улице Металлистов.

Помимо 11 квартир у Евгении Сирик есть два шикарных дома вне черты города. В 2016-м она купила и землю площадью 3400 квадратов, на которой эти дома стоят. Видимо, для дальнейшей застройки.

Загородная недвижимость расположена в закрытом посёлке Удмуртии Зелёный Камень, а также в деревне Макарово и в садоводческих товариществах "Прикамье-2" и "Кама". В Макарове у неё милый дачный домик с беседкой. А в Зелёном Камне есть даже собственный лес — участок земли, на котором он растёт.

Совокупная стоимость здешних земель и домов — около 15 миллионов.

Часть бизнес-активов Сирик концентрируется на 7-м километре Якшур-Бодьинского тракта. Это коммерческая недвижимость: здание кафе и земля. На первом этаже располагается винно-водочный магазин "Бахус+", а по соседству — заведение под названием "Фортуна".

У старшей дочери главы Удмуртии нашлась квартира и в Москве. Девушка купила жильё на Ленинском проспекте, 30. Это один из полукруглых домов-близнецов в стиле сталинского ампира, образующих архитектурный ансамбль площади Гагарина.

Если сложить площади квартир, домов и земельных участков Евгении Сирик, то получится два гектара. Это почти три футбольных поля. А общая стоимость — примерно 70 миллионов рублей.