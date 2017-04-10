Родственники погибших на "Титанике" осудили открытие тематического парка в Китае

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Родственники погибших на "Титанике" осудили открытие тематического парка в Китае

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В провинции Сычуань планировали сделать необычный аттракцион в тематическом парке — копию "Титаника" в натуральную величину, сообщает Mirror. Но родственники жертв крушения легендарного корабля оказались против такой затеи.

Как отмечается, недовольство вызвал тот факт, что, по задумке авторов аттракциона, он в итоге тонет. Предполагалось, что посетители почувствуют нечто подобное, что ощущали пассажиры круизного лайнера.

Строить такой аттракцион начали в 2016 году. Напомним, "Титаник" затонул во время своего первого рейса между Саутгемптоном и Нью-Йорком в ночь на 15 апреля 1912 года.

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