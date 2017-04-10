Свердловский детский омбудсмен разберётся со случаем изъятия детей у глухонемой

Уполномоченный по правам ребёнка в области не исключил, что поможет женщине восстановить родительские права.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе с Лайфом пообещал, что разберётся в истории глухонемой жительницы Алапаевска Оксаны Белобородовой, у которой отобрали шестерых детей. Детский омбудсмен добавил, что, возможно, ей помогут с восстановлением родительских прав.

— Пока не знаю, мы документы поднимем, посмотрим, со стороны органов опеки и попечительства. Не исключаю, что будем помогать по восстановлению родительских прав, но это всё-таки судебное решение, надо с уважением относиться, когда такие решения принимаются, надо разобраться, — сказал Мороков.

Напомним, у Оксаны Белобородовой отобрали шестерых детей: причинами стали проблемы с общением между ними и матерью-инвалидом. По её мнению, это произошло незаконно. Глухонемая женщина пожаловалась, что в суде, на котором её лишили родительских прав, не было переводчика. Органы опеки в ответ на эти слова обвинили мать в притворстве: по их мнению, она прекрасно понимает происходящее.