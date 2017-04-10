Клинтон рассказала, какой мем про Трампа веселит её больше всего

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Клинтон рассказала, какой мем про Трампа веселит её больше всего

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Оказалось, что у бывшего кандидата на пост президента США от демократической партии Хиллари Клинтон есть любимый интернет-мем, посвящённый её оппоненту Дональду Трампу. Об этом она рассказала в интервью The New York Times.

Больше всего Хиллари развеселила картинка с сидящими за круглым столом собаками и подписью: "Тем временем на заседании по вопросам кошачьего здравоохранения".

Клинтон проводит аналогию с другим растиражированным в Сети снимком, на котором мужчины-чиновники с озабоченными лицами обсуждают вопросы материнства. По её словам, этот мем как нельзя более точно подходит для описания деятельности Трампа и его администрации.

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