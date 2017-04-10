СМИ: Сериал "Анатомия страсти" спас двух женщин от рака

Читайте также

СМИ: Сериал "Анатомия страсти" спас двух женщин от рака

114

Фото: © Kinopoisk/"Анатомия страсти"

Две поклонницы сериала "Анатомия страсти" из Франции обратились к врачу, увидев очередную серию. Как сообщает "Дни.ру", если бы пациентки пошли к медикам на полгода позже, их, возможно, не удалось бы спасти.

Женщины отправились к докторам с жалобами на уплотнения в груди. Врачи сообщили, что ничего у них нет. Во второй раз они пошли к врачам, когда посмотрели одну из серий 13-го сезона, где говорилось о женщине, у которой рак груди.

Более внимательные специалисты отнеслись к жалобам с пониманием. После проведённого обследования выяснилось, что они обратились к медикам очень своевременно.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!