СМИ: Сериал "Анатомия страсти" спас двух женщин от рака

Две поклонницы сериала "Анатомия страсти" из Франции обратились к врачу, увидев очередную серию. Как сообщает "Дни.ру", если бы пациентки пошли к медикам на полгода позже, их, возможно, не удалось бы спасти.

Женщины отправились к докторам с жалобами на уплотнения в груди. Врачи сообщили, что ничего у них нет. Во второй раз они пошли к врачам, когда посмотрели одну из серий 13-го сезона, где говорилось о женщине, у которой рак груди.

Более внимательные специалисты отнеслись к жалобам с пониманием. После проведённого обследования выяснилось, что они обратились к медикам очень своевременно.