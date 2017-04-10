Сильвио Берлускони спас с бойни пятерых ягнят

Экс-премьер Италии спас животных от участи стать пасхальным ужином, руководствуясь вегетарианскими убеждениями.

В прошлом году эксцентричный политик вновь удивил всех неожиданным заявлением, что стал вегетарианцем. Придерживаясь своих новых предпочтений, 80-летний Сильвио Берлускони в этом году принял участие в акции "Спаси жизнь — выбери вегетарианскую Пасху", в рамках которой выкупил с бойни пятерых ягнят. Животным была уготована судьба стать чьим-то ужином, но благодаря политику теперь они будут жить.

Видео спасённых ягнят и бывшего итальянского премьера выложила на своей странице итальянский политик и бизнесвумен Микела Виттория Брамбилла, которая также является президентом итальянской Лиги защиты животных и окружающей среды.

Вместе с Сильвио Берлускони и его 31-летней возлюбленной они кормили спасённых ягнят молоком.

В рамках акции политик обратился к итальянцам, которые традиционно для пасхального ужина готовят блюда из баранины и козлятины: "Животные — чудесные существа. Как мы можем убивать их? Как мы можем есть их?"