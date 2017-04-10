В Китае можно будет прогуляться "по воздуху" на высоте 200 метров

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В Китае можно будет прогуляться "по воздуху" на высоте 200 метров

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Фото: YouTube

В городе Чунцин в центральной части Китая открыли прогулочную дорогу на высоте 200 метров. Об этом сообщает New China TV.

<p>Фото: кадр из видео YouTube</p>

Конструкция в форме буквы "А" со стеклянным полом крепится на вершине скалы и выпирает из неё на 80 метров. Оттуда открывается потрясающий вид на ущелье. Одновременно прогуляться по ней могут только 30 человек.

<p>Фото: YouTube</p>

Сообщается, что администрация парка, на территории которого находится сооружение, намерена связаться с представителями Книги рекордов Гиннесса. Она будет добиваться официального признания этой прогулочной дорожки как самой длинной прозрачной дороги в мире.

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