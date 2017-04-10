В Китае можно будет прогуляться "по воздуху" на высоте 200 метров

В городе Чунцин в центральной части Китая открыли прогулочную дорогу на высоте 200 метров. Об этом сообщает New China TV.

Конструкция в форме буквы "А" со стеклянным полом крепится на вершине скалы и выпирает из неё на 80 метров. Оттуда открывается потрясающий вид на ущелье. Одновременно прогуляться по ней могут только 30 человек.

Сообщается, что администрация парка, на территории которого находится сооружение, намерена связаться с представителями Книги рекордов Гиннесса. Она будет добиваться официального признания этой прогулочной дорожки как самой длинной прозрачной дороги в мире.