Мужчина впервые стал редактором журнала Vogue

Новым главным редактором британского женского журнала Vogue впервые в истории издания станет мужчина. Как сообщает "Утро.ру", это 45-летний Эдвард Эннинфул.

Новый главный редактор издания родился в Гане, а своё детство провёл в Великобритании. С Vogue он знаком, так как работал в нём. Также мужчина был в штате в W Magazine.

Напомним, 25 января главный редактор журнала Александра Шульман заявила, что покинет издание после 25 лет работы. Отметим, что первый номер журнала Vogue в Великобритании вышел в печать в 1916 году.