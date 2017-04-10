Путин поздравил Бибилова с победой на выборах президента Южной Осетии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями избранному главе Южной Осетии Анатолию Бибилову в связи с победой на президентских выборах. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля. В тексте документа российский лидер отмечает высокий уровень дружественных российско-югоосетинских связей и надеется на их дальнейшее развитие.

— Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Республики Южная Осетия. Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности, — говорится в обращении Владимира Путина.

Напомним, 9 апреля в Южной Осетии состоялись выборы президента. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, спикер южно-осетинского парламента Анатолий Бибилов набрал 57,98% голосов избирателей, обеспечив себе победу. Действующий глава государства Леонид Тибилов набрал 30% голосов.