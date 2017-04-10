В Москве арестовали убийцу 21-летней Натальи Жуковой

Таксист Ракиф Ганбаров уже признал вину. Его задержали два дня назад в Санкт-Петербурге.

Хорошевский суд Москвы санкционировал арест на два месяца Ракифа Ганбарова, подозреваемого в убийстве Натальи Жуковой.

— Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ганбарова удовлетворено, — рассказала Лайфу пресс-секретарь суда Ольга Лицарева. — Ганбаров уже признал вину в инкриминируемом преступлении и заявил, что раскаивается.

Мужчину задержали два дня назад в Санкт-Петербурге, куда он уехал сразу после исчезновения Натальи. Тело девушки недавно было найдено в лесополосе на северо-западе Москвы. Когда следователи проверили биллинг телефонного номера погибшей, выяснилось, что в последний раз Наталья звонила таксисту Ганбарову.

Как стало известно Лайфу, в тот роковой день девушка отдыхала в клубе "Крейзи дейзи", после чего поехала в отель на северо-западе Москвы с молодым человеком на такси под управлением Ганбарова. В районе трёх ночи она вновь вызвала ту же машину, но так и не приехала домой.