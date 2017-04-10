В Индии родился младенец с сердцем наружу

Девочка появилась на свет 5 апреля в штате Мадхья-Прадеш с редчайшим врождённым пороком — эктопией. Сердце младенца оказалось снаружи. Её шансы выжить — 50 на 50.

Родители новорождённой, 22-летняя Премкумари и 24-летний Арвинд Пател, узнали о том, что с плодом не всё в порядке, ещё во время УЗИ. Но на проведение дальнейших тестов у пары не было денег. Об этом сообщает Daily Star.

— Мы никогда не думали, что наш ребёнок будет так страдать, — призналась мать журналистам.

В настоящее время девочку перевели в клинику Дели, где её прооперирует специалист Индийского института медицинских наук. Шансы на жизнь у девочки невелики — 50 на 50.

Эктопия встречается крайне редко — около восьми случаев на один миллион. Из них 90% малышей рождаются мёртвыми или умирают в первые дни жизни.