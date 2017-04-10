В ЯНАО родители потеряли ребёнка, застрявшего в сугробе вниз головой

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В ЯНАО родители потеряли ребёнка, застрявшего в сугробе вниз головой

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Фото: © flickr.com

В Салехарде восьмилетний мальчик застрял вниз головой в сугробе и не смог выбраться, а родители потеряли его и заявили в полицию, сообщает "Утро.ру". Мальчика обнаружили в том же сугробе через несколько часов.

Правоохранители в поисках ребёнка стали смотреть записи с камер видеонаблюдения. Они обратили внимание на то, что он зашёл за магазин, но не вышел обратно. После этого мальчика нашли в сугробе, который был прямо за торговой точкой. Оказалось, что он застрял и не мог выбраться самостоятельно.

Медики госпитализировали мальчика. У него зафиксировано переохлаждение. Врачи оценивают состояние ребёнка как стабильное, его здоровью ничего не угрожает.

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