Полиция проверит инспектора ПДН, посоветовавшую сдать ребёнка в психушку

Такой совет женщина дала матери, которая просила помочь уберечь её 14-летнюю дочь от игры "Синий кит".

Глава МВД по Республике Коми распорядился провести служебную проверку в отношении воркутинского инспектора ПДН, которая посоветовала матери сдать дочь в психушку из-за игры "Синий кит". Полиция проверит действия сотрудницы и установит, как она организовывала работу с девочкой, состоящей на учёте в полиции.

— В ходе служебной проверки будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом и принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Коми.

Напомним, школьница из Воркуты пыталась покончить с собой. Девочку удалось спасти. Она провела в коме неделю и совсем недавно пришла в сознание. Инспектор ПДН посоветовала матери школьницы сдать ребёнка в психиатрическую лечебницу.