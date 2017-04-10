Во Франции девушка повисла на одной ноге на карусели на высоте 50 метров

В Париже девушка едва не погибла, катаясь на аттракционе под названием "Адреналин", сообщают местные СМИ. Видео её спасения опубликовали на "Ютубе". Ролик уже собрал десятки тысяч просмотров.

Карусель раскачивала девушку, которая держалась на одной ноге. Она чуть не разбила себе голову о платформу. Очевидцы происходящего смогли замедлить скорость аттракциона, а после снять напуганную посетительницу парка.

Как отмечается, она не пострадала, но была сильно напугана. Представители парка заявили, что не планируют закрывать аттракцион, но разберутся в произошедшем.