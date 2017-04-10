СМИ: Украинский десант планировал высадиться в Крыму, чтобы сорвать референдум

В марте 2014 года киевское руководство разрабатывало план операции по высадке десанта в Крыму, чтобы сорвать референдум по воссоединению полуострова с Россией. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко.

— 1 марта мы вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления генералом Виктором Назаровым предложили вариант реагирования на ситуацию в Крыму. Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы, усилить там наши группировки, — пояснил украинский военачальник.

По словам Муженко, тем же вечером самолёты были отправлены на аэродромы для загрузки десанта, однако после экстренного совещания СНБО поступил приказ отказаться от этих планов.

— Почему так произошло? Я не знаю. Возможно, на заседании СНБО было принято соответствующее решение. Если нет политического решения, военные такого решения не принимают, — рассуждает он.

По мнению Муженко, в случае реализации вышеописанного плана частям ВСУ удалось бы полностью заблокировать доступ к степному Крыму и проведение референдума оказалось бы весьма затруднительным, если не невозможным.

— Как бы далее развивались события, сейчас очень сложно предсказать… Но был шанс, — считает Муженко.

Напомним, Крым вошёл в состав России по результатам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Официальный Киев итоги плебисцита до сих пор не признаёт и называет полуостров временно оккупированной территорией.