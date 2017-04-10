Правила воспитания детей от сотрудников воркутинского ПДН

Инспектор посоветовала матери ребёнка, сидящего в "группах смерти", сдать дочь в психушку.

В Воркуте 14-летняя Аня П. пыталась покончить жизнь самоубийством. По словам её мамы, она неоднократно сообщала в инспекцию по делам несовершеннолетних о том, что её дочь состоит в "группах смерти". Женщина просила совета, как ей правильно поступить, чтобы ребёнок не совершил суицид. Лайф публикует отрывки разговора с сотрудницей воркутинского ПДН.

Согласно "правилам", сначала надо позвонить в психиатрическую лечебницу и попробовать запугать ребёнка.

Она просто издевается, она испытывает ваше терпение. А вы пробовали её запугивать? Что сдам туда, сдам сюда Инспектор ПДН

Помимо этого, сотрудница инспекции советует матери лишить себя родительских прав или запереть ребёнка.

Ну как она уйдёт? С окна будет прыгать? Да я вас умоляю… Инспектор ПДН

Напоследок сотрудница учреждения советует 14-летней девочке забеременеть, чтобы она "притихла".

Напомним, школьница из Воркуты пыталась покончить с собой. 14-летнего подростка чудом спасли. В отношении инспектора ПДН, которая советовала обеспокоенной матери сдать дочь в психбольницу, организована служебная проверка.