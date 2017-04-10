АТОР: Причиной отмены чартеров в Турцию могут стать выборы

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала Лайфу информацию СМИ о том, что Росавиация якобы приостанавливает чартерное сообщение с Турцией.

— Запрета нет, есть некий документ, который получил распространение в СМИ. Он не опубликован ни на сайте Росавиации, ни на сайте Минтранса, мы даже текста его не видели. Есть некая рекомендация, которой никто не видел, — отметила она.

Ломидзе отметила, что, если бы был официальный запрет, его бы подкрепили соответствующими документами. Но при этом, по её словам, некоторые авиакомпании получили телефонограммы о том, что, возможно, при негативном развитии внутриполитической ситуации в Турции будут введены ограничения на чартерные перевозки.

— Что касается негативного развития событий в Турции, возможно, это имеет отношение к предстоящим выборам, которые должны пройти в середине апреля, — отметила Ломидзе.

Она подчеркнула, что пока операторы не видят оснований пересматривать чартерные программы. Но в Ассоциации туроператоров России будут внимательно следить за развитием событий.