Ляшко: Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела

Недоброе пожелание в адрес экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой народный депутат и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

— Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела, — написал политик.

Кроме того, Ляшко назвал новость об отставке Гонтаревой "благой вестью для украинцев". И добавил, что одного увольнения недостаточно и вновь призвал прокуратуру возбудить дело против банкирши, которая "должна ответить за всё".