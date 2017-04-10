Ляшко: Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела

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Ляшко: Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела

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Фото: © РИА Новости/Стрингер

Недоброе пожелание в адрес экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой народный депутат и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

— Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела, — написал политик.

Кроме того, Ляшко назвал новость об отставке Гонтаревой "благой вестью для украинцев". И добавил, что одного увольнения недостаточно и вновь призвал прокуратуру возбудить дело против банкирши, которая "должна ответить за всё".

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