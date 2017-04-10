В Москве арестовали "ховринского маньяка"

Роман Старцев, подозреваемый в нападении на двух школьниц в Москве, взят под стражу в зале суда.

Суд на севере столицы арестовал на два месяца мужчину, задержанного накануне, 8 апреля.

Как уже сообщал Лайф, подозреваемый на допросе заявил, что ничего не помнит о своершенных им преступлениях, поскольку находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

Задержанным оказался житель Домодедовского района Московской области Роман Старцев. Именно он напал на несовершеннолетнюю девочку в подъезде дома на Зеленоградскй улице, а также еще в двух соседних домах.

Девочка в подъезде дома на Зеленоградской улице не смогла защититься и подверглась насилию.

Еще двое жертв смогли позвать на помощь — одна из нх такжп роживает на севере Москвы, а вторая уже в городе Истра, где Старец был задердан.