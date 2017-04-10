СМИ: Самолёт ВВС США опасно сблизился с "бортом № 1"

Американский военно-транспортный самолёт опасно сблизился с "бортом № 1", на котором совершает перелёты президент США Дональд Трамп. Как сообщает The Hill, инцидент произошёл в воскресенье.

По данным СМИ, сближение произошло, когда самолёт готовился к посадке на базе ВВС США. Расстояние между суднами могло составлять, как сообщил источник в Белом доме, 1000 футов.

— Экипаж "борта № 1" не предпринял никаких уклоняющихся мер, поскольку не было признаков какой-либо опасности, — сообщил источник.