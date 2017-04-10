Вице-премьер Дагестана стал фигурантом уголовного дела о подлоге

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Вице-премьер Дагестана стал фигурантом уголовного дела о подлоге

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СКР возбудил уголовное дело в отношении вице-премьера Дагестана Билала Омарова по статье "Служебный подлог", "Мошенничество" и "Подделка документов". Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

<p>Билал Омаров. Фото: сайт Правительства Дагестана</p>

Пресс-служба ведомства отмечает, что преступление было совершено на прошлой работе Омарова, когда он руководил ФГБУ "Запкаспрыбвод".

— Как полагает следствие, в 2013 году Омаров и генеральный директор ООО "Стройтехнохолдинг" Гамзаев заключили договор аренды 9 единиц спецтехники на сумму 8,9 млн рублей. Фактически же учреждению было передано всего лишь два транспортных средства, — сообщили в прокуратуре. — Разница суммы арендной платы за спецтехнику, фактически не переданную ФГУБ "Запкаспрыбвод", составляет 6,9 млн рублей, которые были похищены.

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