Вице-премьер Дагестана стал фигурантом уголовного дела о подлоге

СКР возбудил уголовное дело в отношении вице-премьера Дагестана Билала Омарова по статье "Служебный подлог", "Мошенничество" и "Подделка документов". Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

Пресс-служба ведомства отмечает, что преступление было совершено на прошлой работе Омарова, когда он руководил ФГБУ "Запкаспрыбвод".

— Как полагает следствие, в 2013 году Омаров и генеральный директор ООО "Стройтехнохолдинг" Гамзаев заключили договор аренды 9 единиц спецтехники на сумму 8,9 млн рублей. Фактически же учреждению было передано всего лишь два транспортных средства, — сообщили в прокуратуре. — Разница суммы арендной платы за спецтехнику, фактически не переданную ФГУБ "Запкаспрыбвод", составляет 6,9 млн рублей, которые были похищены.